Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил нового советника по силовому блоку

Грозный, , 12:03 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил себе нового советника по силовому блоку. Им стал Ваха Насуханов — бывший руководитель Конституционного суда республики. Об этом Кадыров сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Government.ru

«Я поручил Вахе Селимовичу на новом месте активно заняться взаимодействием с силовыми ведомствами. Уверен, как человек, обладающий богатым опытом государственной службы и хорошими знаниями в различных сферах, он справится с поставленными задачами», — написал чеченский лидер.

О Вахе Насуханове известно, что он — член команды первого руководителя Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В то время он также был советником главы Чечни по силовому блоку.

«С самых первых дней он открыто поддержал Ахмата-Хаджи. На это отваживались лишь единицы. Ваха Насуханов был его советником по силовому блоку и все эти годы твердо следовал пути Ахмата-Хаджи», — сообщил руководитель республики.

Напомним, Ваха Насуханов являлся председателем Конституционного суда Чеченской Республики, который упразднен с 30 декабря 2022 года, согласно законодательству РФ. Ранее, с 2013 года, должность помощника главы Чечни по силовому блоку занимал Даниил Мартынов — бывший спецназовец батальона «Альфа», который летом 2022 года, по некоторым данным, был назначен заместителем министра МЧС РФ.