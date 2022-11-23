Кадыров назначил себе нового советника по силовому блоку
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил нового советника по силовому блоку
Грозный, 23 ноября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил себе нового советника по силовому блоку. Им стал Ваха Насуханов — бывший руководитель Конституционного суда республики. Об этом Кадыров сообщил 23 ноября в своем телеграм-канале.
О Вахе Насуханове известно, что он — член команды первого руководителя Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В то время он также был советником главы Чечни по силовому блоку.
Напомним, Ваха Насуханов являлся председателем Конституционного суда Чеченской Республики, который упразднен с 30 декабря 2022 года, согласно законодательству РФ. Ранее, с 2013 года, должность помощника главы Чечни по силовому блоку занимал Даниил Мартынов — бывший спецназовец батальона «Альфа», который летом 2022 года, по некоторым данным, был назначен заместителем министра МЧС РФ.