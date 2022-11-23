Jerusalem Post: взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и болтами

Иерусалим, , 12:02 — REGNUM Бомбы, взорвавшиеся в течение двух дней в Иерусалиме, были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно. Об этом сегодня, 23 ноября, написала газета Jerusalem Post.

Иерусалим

Издание уточнило, что бомбы, взорванные дистанционно в местах скопления людей, были наполнены гвоздями и болтами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме 22 и 23 ноября произошли два взрыва — рядом с автобусной станцией и в автобусе.

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