Jerusalem Post: взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
Jerusalem Post: взорвавшиеся в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями и болтами
Иерусалим, 23 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Бомбы, взорвавшиеся в течение двух дней в Иерусалиме, были начинены гвоздями и приведены в действие дистанционно. Об этом сегодня, 23 ноября, написала газета Jerusalem Post.
Иерусалим
Издание уточнило, что бомбы, взорванные дистанционно в местах скопления людей, были наполнены гвоздями и болтами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме 22 и 23 ноября произошли два взрыва — рядом с автобусной станцией и в автобусе.
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