Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике

Донецк, , 12:01 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ.

Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 боевиков ВСУ