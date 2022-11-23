Ереван, 23 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Ситуация на границе между Армений и Азербайджаном сохраняется напряжённой. Об этом 23 ноября заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на совместном заседании глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Та информация, которая к нам поступает через центр реагирования ОДКБ, подтверждает, что практически ежедневно возникают перестрелки на армяно-азербайджанской границе», — сказал Зась.

Он напомнил, что в мае, сентябре и октябре данный вопрос обсуждали на трёх внеочередных сессиях Совета коллективной безопасности ОДКБ.

При этом в октябре премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг сомнению существование ОДКБ из-за того, что Ереван не смог подтвердить нарушение армянской границы, так как она не была демаркирована.

Стоит отметить, что сегодня, 23 ноября, Ереван и Баку уже обвинили друг друга в обстрелах на границе. В последние дни подобные обвинения участились.