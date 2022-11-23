Москва, 23 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Отказаться от сувенирной продукции и «ритуальных» подарков ведомствам и министерствам на Новый год предложил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

slightly_different Календарь

«Можно гарантировать — ведомства снова будут заваливать друг друга дорогими открытками (которые никто не читает), пространными телеграммами (которые аналогично), брендированными календарями, блокнотами, ежедневниками и прочей «престижной сувениркой». Плюс непременные продуктовые наборы с элитным алкоголем. Доходит до того, что в некоторых ведомствах уже департаменты свою продукцию отдельно брендируют», — отметил Нилов.

Для кого-то это практически ритуал ещё с тучных лет, указал парламентарий.

«А сейчас зачем? Ведь явно не в коня корм», — убежден Нилов.

Он напомнил, что глава Счетной палаты Алексею Кудрину дал поручение провести проверочные мероприятия для оптимизации излишних расходов бюджетных средств. В масштабах страны это же вообще безумные деньги, указал Нилов.

«Хотя точных цифр таких затрат, как уверяют в Минфине, нет», — добавил парламентарий.