Артиллерия ВС России поразила позиции ВСУ в трёх районах Запорожья
Рогов заявил о подавлении трёх огневых позиций ВСУ в Запорожской области
Мелитополь,
23 ноября 2022, 12:01 — REGNUM Удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области нанесли в ночь на 23 ноября российские артиллеристы. Поражены позиции противника у трёх населённых пунктов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Реактивная артиллерия на стрельбах
Mil.ru
По его словам, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области происходят артиллерийские дуэли. Российские артиллеристы результативно действовали в районе города Орехова, сёл Дорожнянки и Темировки.
«В трёх местах, где были накрыты вражеские огневые позиции. Это было ночью», — сказал ТАСС Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил о переброске под запорожский Орехов двух бригад ВСУ, бронетехники и большого количества артиллерии.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.