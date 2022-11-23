Рогов заявил о подавлении трёх огневых позиций ВСУ в Запорожской области

Мелитополь, , 12:01 — REGNUM Удары по огневым позициям ВСУ в Запорожской области нанесли в ночь на 23 ноября российские артиллеристы. Поражены позиции противника у трёх населённых пунктов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Реактивная артиллерия на стрельбах Mil.ru

По его словам, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области происходят артиллерийские дуэли. Российские артиллеристы результативно действовали в районе города Орехова, сёл Дорожнянки и Темировки.

«В трёх местах, где были накрыты вражеские огневые позиции. Это было ночью», — сказал ТАСС Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил о переброске под запорожский Орехов двух бригад ВСУ, бронетехники и большого количества артиллерии.

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