Иерусалим, 23 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Иерусалиме взорвавшиеся бомбы были начинены гвоздями, сообщает 23 ноября газета Jerusalem Post.

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Журналисты рассказали, что начинённые гвоздями бомбы были приведены в действие дистанционно. Один взрыв произошёл рядом с центральной автобусной станцией, после него поступило сообщение о втором взрыве неподалёку.

По информации израильских СМИ, в результате атаки один человек погиб, 18 пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме после взрывов задержали троих палестинцев.