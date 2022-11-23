Канберра, 23 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Может ли в Австралии возраст для голосования снизиться с 18 лет? Как пишет газета The Guardian, этот вопрос вновь стал актуальным в политической жизни страны.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Независимый депутат Палаты представителей Австралии Моника Райан и Зеленые возобновят усилия по снижению возраста для голосования в Австралии в новом году, пишет издания.

В интервью газете Райан сказала, что она представит законопроект, требующий предоставить 16 и 17-летним право голоса. Примечательным является то, что в Австралии участие в голосовании является обязательным, но Райан предлагает не предусматривать штрафа для подростков, которые не будут ходить на выборы.

Дискуссия в Австралии по этому вопросу оживилась после решения Верховного суда Новой Зеландии о том, что нынешний возраст для голосования 18 лет является дискриминационным.