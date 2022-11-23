В МЧС сообщили о ликвидации пожара в резиденции посла Алжира в центре Москвы

Москва, , 11:54 — REGNUM На данный момент пожар в резиденции посла Алжира, которая находится в центре Москвы, ликвидирован сотрудниками противопожарных служб. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Москве.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Отмечается, что сообщение о пожаре по адресу ул. Спиридоновка, дом 13 поступило в 11:08 и по прибытии на место вызова пожарные обнаружили пожар на втором этаже трёхэтажного административного здания старой постройки.

«Принятыми мерами в 11:26 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошло возгорание.