Вашингтон, 23 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. США озабочены тем, что Совет безопасности ООН никак не отреагировал на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом 22 ноября в ходе брифинга заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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«Мы не раз заявляли о дестабилизирующих действиях КНДР и их влиянии на безопасность», — заявила представительница американского министерства обороны.

Сингх напомнила, что обсуждение мер в отношении Пхеньяна завершилось безрезультатно из-за противодействия со стороны Китая и России. Она также отметила, что действия Пхеньяна дестабилизируют ситуацию в мире, поэтому США продолжат доводить свою озабоченность до сведения Китая и других стран.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона напомнила, что министр обороны США Ллойд Остин выразил обеспокоенность продолжающимися провокациями со стороны КНДР в ходе встречи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ, которая состоялась 22 ноября в Камбодже. Он попросил Китай выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.