Глава Минобороны Турции заявил, что в ходе операции в Сирии и Ираке нанесено более 470 ударов

Анкара, , 11:53 — REGNUM Вооружённые силы Турции в ходе специальной военной операции нанесли удары по 471 объекту на территориях Сирии и Ирака. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

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Также по словам министра национальной обороны Турции, турецкие войска нейтрализовали 254 террориста.

«Операция «Коготь-меч» продолжается обстрелами с воздуха и земли», — подчеркнул Акар.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия призывает страны Запада и международное сообщество сплотиться для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Сирии.

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