Донецк, 23 ноября 2022, 11:51 — REGNUM Попытки Киева оправдать расстрел российских военнослужащих абсолютно циничны, заявил 23 ноября председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.
Бидёвка добавил, что это способ подготовки Киевом информационного поля для стран Запада, чтобы «произошедшее рассматривалось исключительно с киевской точки зрения.
Напомним, ранее стало известно, что бригада ВСУ, боевики которой записали на видео расправу над российскими военными, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.
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