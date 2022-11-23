Спикер парламента ДНР назвал циничными попытки Киева оправдать расстрел российских военных

Донецк, , 11:51 — REGNUM Попытки Киева оправдать расстрел российских военнослужащих абсолютно циничны, заявил 23 ноября председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Одно то, как дело квалифицирует [киевская] прокуратура, уже говорит о том, к каким выводам придет следствие. Отсылки к международному праву, сделанные [Киевом], абсолютно циничны, ведь события трактуются в контексте выгодном для сокрытия реального, абсолютно конкретного преступления военных (ВСУ)», — сказал он ТАСС.

Бидёвка добавил, что это способ подготовки Киевом информационного поля для стран Запада, чтобы «произошедшее рассматривалось исключительно с киевской точки зрения.

Напомним, ранее стало известно, что бригада ВСУ, боевики которой записали на видео расправу над российскими военными, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

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