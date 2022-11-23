Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, последний день, когда оппозиционные партии в риксдаге Швеции представляют свои версии бюджета на 2023 год. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн считает, что эти «проекты ненастоящего бюджета» следует рассматривать как возможность сформировать общественное мнение и заручиться поддержкой избирателей.

Цитата из видео на svtplay.se Элизабет Марморштейн, журналист агенства SVT

Так, Социал-демократы уже объявили, что хотят увеличить детские пособия на 200 шведских крон в месяц. Левые заявили, что хотят отменить снижение налогов для самых богатых шведов, а Центристы предложили снизить налоги для компаний, нанимающих молодежь.

«Поскольку правительство имеет большинство риксдаге, которое проголосует за его версию бюджета, ни одно из этих предложений не станет реальностью. Это отличие от прошлого созыва, когда оппозиции несколько раз удавалось протолкнуть изменения в правительственную версию бюджета», — отметила эксперт.