Донецк, 23 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В центре города Марьинка Донецкой Народной Республики идут тяжёлые бои. Об этом сообщает 23 ноября Readovka.

Богдан Борман ИА REGNUM Флаг ДНР

По информации СМИ, российская армия заняла район школы №2 в центре города и ведёт тяжёлые бои за административные здания. В публикации отмечается, что последующее освобождение комплекса зданий возле школы может иметь решающее значение в борьбе за город.

«Освобождение Марьинки же будет одной из ключевых побед как для взятия «Угледарского выступа», так и для дальнейшего освобождения всего Донбасса», — сказано в материале.