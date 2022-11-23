* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Фронт свободы Афганистана заявил, что его бойцы ликвидировали двух командиров группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Кандагар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Как уточняется в информационном бюллетене, опубликованном фронтом, Хафиз и Халил, командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты вечером 22 ноября возле фонтана в городе Айномине в ходе «специальной операции».

На видео в соцсети, приписываемом фронту, видно, как в тёмное время суток два человека, едущие на мотоцикле по улице города, застрелены другим мотоциклистом.

Фронт заявил, что эти два командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые принимали непосредственное участие в убийствах и пытках бывших сотрудников сил безопасности, уже некоторое время разыскивались его силами.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали эти заявления.

Фронт свободы Афганистана неоднократно публиковал видео взрывов и перестрелок в городах и сельской местности, утверждая, что проводил операции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наносил им потери.