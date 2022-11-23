Киев, 23 ноября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Турецкие реактивные системы залпового огня (РСЗО) поступили в распоряжение ВСУ и уже применяются против российских войск на территории б. УССР, сообщают 23 ноября интернет-ресурсы, подконтрольные киевскому режиму.

Vitaly V. Kuzmin Залп из РСЗО

Ранее о возможной поставке Киеву турецких РСЗО сообщало голландское информагентство Oryx. УНИАН распространило кадры с боевым применением систем TRLG-230.

Пусковая установка, произведённая в Турции, установлена на четырёхосном шасси КамАЗ российского производства. В видеоролике происходит ракетный залп.

Пока неизвестно, сколько именно таких комплексов поставлены Киеву. В пусковую установку заряжается шесть реактивных снарядов калибра 230 мм со спутниковой или лазерной системой наведения. Стреляет TLRG-230 на дальность до 70 км.

По данным Oryx, пакет военной помощи Киеву также включает системы радиоэлектронной борьбы и управляемые зенитные ракеты Sungur для беспилотников «Байрактар».