Москва, 23 ноября 2022, 11:41 — REGNUM В Госдуме ожидают исчезновения иностранных лекарств и настаивают на том, чтобы испытания дженериков уже начались, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Лекарства
Лекарства

«Около 80 компаний забрали свои патенты из России, это, прежде всего, компании из недружественных стран, и нам теперь придется искать им замену», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарии подготовили законопроект, которым предлагается разрешить проводить испытания лекарственных препаратов — дженериков при наличии их «оригиналов» в России.

«Вносим законопроект: если уже известно, что через год некоторые лекарства пропадут или пропадут через два или три года, мы считаем, что исследования пускай уже сейчас начинаются, не надо дожидаться, пока лекарство исчезнет», — говорит депутат.

Законопроект направлен в правительство России для получения официального отзыва, что необходимо по регламенту палаты парламента для внесения инициативы в Госдуму.

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