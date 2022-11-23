Депутаты Госдумы готовятся к исчезновению иностранных лекарств из аптек

Москва, , 11:41 — REGNUM В Госдуме ожидают исчезновения иностранных лекарств и настаивают на том, чтобы испытания дженериков уже начались, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Лекарства

«Около 80 компаний забрали свои патенты из России, это, прежде всего, компании из недружественных стран, и нам теперь придется искать им замену», — отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарии подготовили законопроект, которым предлагается разрешить проводить испытания лекарственных препаратов — дженериков при наличии их «оригиналов» в России.

«Вносим законопроект: если уже известно, что через год некоторые лекарства пропадут или пропадут через два или три года, мы считаем, что исследования пускай уже сейчас начинаются, не надо дожидаться, пока лекарство исчезнет», — говорит депутат.

Законопроект направлен в правительство России для получения официального отзыва, что необходимо по регламенту палаты парламента для внесения инициативы в Госдуму.

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