Солнечногорск, Московская область, , 11:40 — REGNUM В загоревшемся хостеле в подмосковном Солнечногорске проживали мигранты, сообщает 23 ноября Readovka.

Пожар Dave Hogg

По информации СМИ, пожар продолжается на площади свыше 1000 кв. метров, поскольку, по некоторой информации, на месте ЧП могут находиться запасы дизельного топлива.

Утверждается, что хостел был очень дешёвым, место для проживания стоило 200 рублей в сутки на человека. В одном номере могли жить до 22 человек, а общая вместимость общежития составляла 716 мест. Всего от огня спаслись 311 человек.