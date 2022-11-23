Филадельфия, США, 23 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 115:106.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис, на счету которого 24 очка. В составе «Бруклина» разыгрывающий Кайри Ирвинг набрал 23 очка.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции НБА, на счету команды 26 очков. «Бруклин» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 26 очками.

Читайте также: «Сакраменто» обыграл «Мемфис» в матче НБА