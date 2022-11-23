Москва, , 11:40 — REGNUM Главная причина дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — это низкий уровень культуры участников дорожного движения, уверены 48% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Место аварии ДТП Кострома

Также среди основных причин ДТП респонденты назвали наличие привилегий у отдельных водителей (14%) и мягкость наказаний за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) (12%).

Наибольшему риску стать жертвой ДТП подвергаются дети-пешеходы; считают 67%. Ключевые способы повышения грамотности детей в вопросах ПДД, по мнению опрошенных, — личный пример родителей (53%) и введение курса ПДД в школах (48%).

Опрос по телефону проведён 11 ноября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, ДТП по причине усталости — одна из наиболее распространённых опасностей на дороге.

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