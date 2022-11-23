Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске в детской поликлинике благодаря национальному проекту «Здравоохранение» появилась пристройка к зданию, которая создаст маленьким пациентам отделений инфекционной и неотложной помощи комфортные условия и позволит им не пересекаться, чтобы не допустить перекрёстного инфицирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В пристройке расположится входная группа, которой будут пользоваться пациенты с инфекционными заболеваниями и те, кто нуждается в неотложной помощи. В результате реконструкции в поликлинике добавилось несколько кабинетов, расширились коридоры.

«Пристройка объединит два блока — инфекционный и неотложной помощи. Для этих групп пациентов предусмотрены отдельные помещения и входы. Будут созданы все условия, чтобы пациенты между собой не пересекались и не создавали угрозу перекрестного инфицирования», — прокомментировала заместитель главного врача детской поликлиники Валентина Ли.

В новой пристройке предусмотрели просторную колясочную, гардеробную и места для ожидания. В инфекционном отделении пациентов будут принимать в трёх кабинетах. Для тех, кому необходима неотложная помощь медиков, предусмотрели два кабинета.

«В период сезонного обострения ОРВИ наплыв посетителей очень большой. За день бывает до нескольких тысяч обращений. Часть врачи обслуживают на дому. Большая часть приходит в поликлинику, для них теперь будут созданы комфортные условия», — сказала главный врач детской поликлиники Татьяна Колба.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» медицинское оборудование, закупаемое стационарами Иркутской области, позволяет оказывать пациентам всё более качественную помощь и выполнять сложнейшие операции, которые ранее в регионе не проводились.