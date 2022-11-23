Анкара, 23 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Число пострадавших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 50 человек, 33 из них выписаны из больниц, сообщил 23 ноября министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Ru.m.wikipedia.org Землетрясение

«У нас было 50 раненых, 33 них выписаны из больниц», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Турции в ночь на 23 ноября. Очаг подземных толчков располагался в Дюздже-Геляке в районе Мраморного моря. Землетрясение ощущалось в ряде провинций страны.