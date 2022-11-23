Глава Южной Кореи призвал правительство поддержать бизнес для увеличения объёмов экспорта

Сеул, , 11:43 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал правительство использовать все средства, включая дипломатию, для увеличения объёмов экспорта и расширения южнокорейского бизнеса за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 23 ноября, председательствуя на совещании по экспортной стратегии, на котором присутствовали государственные чиновники, главы предприятий, отраслевых и государственных учреждений.

«Чтобы нарастить экспорт, мы не можем заставить предприятия действовать самостоятельно, — заявил президент. — Для этого нужна всесторонняя поддержка правительства».

Юн Сок Ёль сообщил, что экономика Южной Кореи давно ориентирована на экспорт, и почти все отрасли прямо или косвенно связаны с экспортом. Президент страны подчеркнул, что для того, чтобы преодолеть кризис, страна должна нарастить экспорт товаров.

Глава государства также напомнил о своих встречах с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Саудовской Аравии, акцентировав внимание на том, что страна получила большое количество запросов о совместной работе в сфере ядерной энергетики, обороны, полупроводников.