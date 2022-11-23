Сеул, 23 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал правительство использовать все средства, включая дипломатию, для увеличения объёмов экспорта и расширения южнокорейского бизнеса за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 23 ноября, председательствуя на совещании по экспортной стратегии, на котором присутствовали государственные чиновники, главы предприятий, отраслевых и государственных учреждений.

«Чтобы нарастить экспорт, мы не можем заставить предприятия действовать самостоятельно, — заявил президент. — Для этого нужна всесторонняя поддержка правительства».

Юн Сок Ёль сообщил, что экономика Южной Кореи давно ориентирована на экспорт, и почти все отрасли прямо или косвенно связаны с экспортом. Президент страны подчеркнул, что для того, чтобы преодолеть кризис, страна должна нарастить экспорт товаров.

Глава государства также напомнил о своих встречах с представителями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Саудовской Аравии, акцентировав внимание на том, что страна получила большое количество запросов о совместной работе в сфере ядерной энергетики, обороны, полупроводников.