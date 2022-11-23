Вашингтон, 23 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR), который недавно расследовал причины падения афганского правительства, процитировал бывшего посла США в Афганистане Майкла Мак-Кинли, заявившего, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани игнорировал факты и «жил в мире иллюзий». Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

U.S. Department of State Ашраф Гани

По словам SIGAR, игнорирование бывшим главой республики тревожных реалий, с которыми столкнулся Афганистан, было проблемой с первых дней его правления.

В сообщении в Twitter, в котором были опубликованы детали нового отчета, организация заявила, что Гани принимал решения, которые подрывали эффективность возглавляемых им государственных учреждений, и не учитывали разнообразие мнений и оценки.

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SIGAR считает, что к краху предыдущего правительства в Афганистане привели шесть факторов. По его словам, к ним относятся: неверие правительства в вывод иностранных войск из Афганистана, недоверие к соглашению в Дохе, настаивание правительства на интеграции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), монополия Гани на власть, отказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вести переговоры и коррупция в правительстве.

Доклад SIGAR однако умалчивает, что Ашраф Гани приходил к власти при поддержке западных стран, в первую очередь США, два срока подряд и на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах.