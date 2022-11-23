Мемфис, США, 23 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:109.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, на счету которого 34 очка. В составе «Сакраменто» разыгрывающий Де’Аарон Фокс набрал 32 очка.

На сегодняшний день «Сакраменто» занимает третье место в Западной конференции НБА, на счету команды 26 очков. «Мемфис» идёт на девятом месте в Западной конференции с 28 очками.

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