В Ереване стартовало заседание глав МИД, министров обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ

Ереван, , 11:38 — REGNUM В Ереване 23 ноября стартовало совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в Ереван для участия саммита прибыли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Ожидается также визит президента РФ Владимира Путина в Армению.

Стоит отметить, что в Ереване также запланировано проведение заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательствовать на нём будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. На встрече обсудят вопросы безопасности, в том числе планируется поднять тему совершенствования кризисного реагирования Организации.

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