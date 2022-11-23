Ереван, 23 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ереване 23 ноября стартовало совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает агентство «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Ранее сообщалось, что в Ереван для участия саммита прибыли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Ожидается также визит президента РФ Владимира Путина в Армению.

Стоит отметить, что в Ереване также запланировано проведение заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Председательствовать на нём будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. На встрече обсудят вопросы безопасности, в том числе планируется поднять тему совершенствования кризисного реагирования Организации.