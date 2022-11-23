Симферополь, , 11:32 — REGNUM Оставшихся в Херсоне родителей студентки, уехавшей в Крым, расстреляли. Об этом 23 ноября сообщает Readovka.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание опубликовало рассказ сокурсника девушки. По его словам, оставшихся в оккупированном Херсоне пожилых родителей студентки, которая уехала на территорию Крыма, расстреляли. Он утверждает, что подобные случаи не единичны — ему доподлинно известно об убийствах и исчезновении мирных жителей, не успевших покинуть город.

Он также рассказал, что при получении жилищных сертификатов возникли трудности у жителей Херсона, которые не успели оформить российский паспорт.