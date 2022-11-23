Киев, 23 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. По заявлениям спецслужбы преступного киевского режима в помещениях православной церкви на территории б. УССР (УПЦ) якобы была обнаружена «пророссийская литература». Об этом 23 ноября сообщается в телеграм-канале СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим

По данным спецслужбы режима Киева, так называемые «контрразведывательные мероприятия» были проведены в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастырея и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области.

«В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды русского мира», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обыскам в Киево-Печерской Лавре нет оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима.