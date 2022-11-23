Силы ДНР за сутки уничтожили более 60 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 60 боевиков
Донецк,
23 ноября 2022, 11:26 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ, сообщили 23 ноября в Народной милиции ДНР.
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня «Град», три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 60 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 ноября боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.