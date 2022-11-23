Донецк, 23 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 60 боевиков ВСУ, сообщили 23 ноября в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна реактивная система залпового огня «Град», три гаубицы Д-30, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито четыре БпЛА противника», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что потери в живой силе противника составили более 60 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 ноября боевики ВСУ обстреляли Макеевку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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