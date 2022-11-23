Иран депортировал за месяц около 30 тыс. афганских имигрантов

Зарандж, Афганистан, , 11:24 — REGNUM За последний месяц около 30 тыс. афганских иммигрантов были депортированы из Ирана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что они прибыли в афганскую провинцию Нимроз через погранпереход «Пуле-Абришам».

Согласно источникам, в период с 23 октября по 21 ноября 28 812 афганских иммигрантов, в том числе 1500 семей, были принудительно депортированы из Ирана.

За предыдущий месяц из Ирана были депортированы 23 399 афганских иммигрантов.