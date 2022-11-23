Почти 30 тыс. афганских иммигрантов депортированы из Ирана за месяц
Иран депортировал за месяц около 30 тыс. афганских имигрантов
Зарандж, Афганистан,
23 ноября 2022, 11:24 — REGNUM За последний месяц около 30 тыс. афганских иммигрантов были депортированы из Ирана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM
Уточняется, что они прибыли в афганскую провинцию Нимроз через погранпереход «Пуле-Абришам».
Согласно источникам, в период с 23 октября по 21 ноября 28 812 афганских иммигрантов, в том числе 1500 семей, были принудительно депортированы из Ирана.
За предыдущий месяц из Ирана были депортированы 23 399 афганских иммигрантов.
История вопроса
Миграция или в переводе с латинского "переселение" бывает внешней, то есть между государствами, и внутренней - в пределах одной страны. Гражданство, представляющее собой правовую связь гражданина и государства, с вытекающими из этого правами и обязанностями, удостоверяется разными способами. Введение паспортов для населения носит название паспортизации. Начало этому явлению было положено в XV веке для того, чтобы отделить от остальной части общества нищих и бродяг. В Советском Союзе единая паспортная система в ряде населённых пунктов была введена 27 декабря 1932 года.