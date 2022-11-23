Часть стран Евросоюза недовольна планами по введению Брюсселем потолка цен на газ

Брюссель, , 11:23 — REGNUM Среди стран Европейского союза наблюдается недовольство планами властей сообщества по введению потолка цен на газ. Об этом 23 ноября сообщает Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Газ © ИА REGNUM

По данным издания, введение ограничения цен на голубое топливо те только не будет способствовать разрешению энергетического кризиса в Европе, но и станет причиной опасных для этого рынка последствий.

Также указывается, что ранее даже представители поддерживающих такое решение стран ЕС считают озвученный властями сообщества план неудачным.

«Несколько дипломатов из стран-членов ЕС, поддерживающих ограничение цены, заявили Financial Times, что она слишком высока для их правительств. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, «это просто еще один способ убить ограничение"», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что опрошенные изданием эксперты тоже высказали недовольство планами властей ЕС, а энергетическая биржа Европы ICE заявила, что они приведут только к дестабилизации рынка.

«Это шутка… Это предложение не принесет никому ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Оно серьёзно рискует подорвать доверие к Еврокомиссии в отношении урегулирования энергетического кризиса», — сказал старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпетра.

Помимо того, указывается, что Германия, Нидерланды и Дания продолжают скептически рассматривать попытки вмешательства на рынках и говорят, что меры по ограничению цен на газ только поспособствуют увеличению его потребления и тому, что трейдеры будут отправлять его на другие рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут более чем на 7%, превышая $1350 за тысячу кубометров.