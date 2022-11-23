Денвер, США, , 11:23 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:108.

Никола Йокич All-Pro Reels

Самым результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 31 очка и 10 результативных передач. В составе «Детройта» форвард Боян Богданович набрал 22 очка.

На сегодняшний день «Детройт» занимает 15-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 23 очков. «Денвер» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 27 очками.

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