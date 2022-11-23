Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Согласно опроснику новостной службы TT, почти ни один муниципалитет или регион Швеции не поднимет налоги в 2023 году.

Kakprosto.ru Налоги

Из 233 опрошенных представителей муниципалитетов только три повысят налоги, а из 17 представителей регионов, заполнивших опросник, ни один не увеличит налоговое давление на граждан.

В то же время в Ассоциации органов областного и муниципального управления говорят, что местным властям нужно дополнительно 2 миллиарда долларов, чтобы сверстать бюджет в следующем году. Многие муниципалитеты Швеции уже готовятся к дефициту, утверждает главный экономист ведомства Анника Валленскуг.

Похоже, что 2023 год будет самым тяжелым для регионов. По словам Валленскуг, регионы Стокгольм и Вестра-Гёталанд ожидают дефицита в размере около пяти миллиардов в совокупности.