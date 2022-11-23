Губернатор Самаркой области передал мобилизованным спецсредства

Самара, , 11:23 — REGNUM Спецсредства передал мобилизованным глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 23 ноября он сообщил на своей странице в социальной сети.

ВС России во время спецоперации Министерство обороны России

Глава региона напомнил, что перед отправкой мобилизованных пообещал им встретиться с командующим Второй гвардейской армии Андреем Колотовкиным, чтобы обсудить и решить, какая помощь нужна военнослужащим.

«Слово сдержал. На встрече с командующим второй гвардейской общевойсковой армией Андреем Колотовкиным проговорили вопросы по распределению бойцов и обеспечению их средствами защиты, касками и бронежилетами. Со своей стороны передал необходимую помощь, в том числе спецсредства», — сообщил глава региона.

Он заверил, что руководство области и дальше будет поддерживать армию по всем вопросам. Глава региона поблагодарил всех жителей области, которые помогают руководству региона в этом вопросе.

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