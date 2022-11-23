Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Когда состояние экономики Швеции ухудшится в ближайшие месяцы, количество отпусков по болезни сократится. Об этом 23 ноября сообщает редакция радиостанции Ekot, которая принял к сведению последний прогноз Агентства социального страхования.

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По словам представителя ведомства Рене Бломберга, это связано с несколькими факторами.

Он объяснил, что люди не осмеливаются брать отпуск по болезни из-за страха потерять работу, и что сотрудникам нужны «все деньги, которые они могут получить», когда уровень инфляции в стране высок, а реальные доходы сокращаются.

Напомним, в 2022 году в Швеции расходы на социальное страхование составят 2,38 миллиардов долларов. Затем они немного снизятся в 2024 году, после чего вырастут в течение того же года.