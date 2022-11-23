Financial Times написала, что страны ЕС ужаснулись плану ввести потолок цен на газ из России

Брюссель, , 11:19 — REGNUM Ряд стран Евросоюза недовольны намерениями блока ограничить цены на российский газ. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание пишет, что «несколько дипломатов из стран-членов ЕС заявили, что цена за газ слишком высока для их правительств». А один высокопоставленный дипломат ЕС считает, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт/ч, « просто еще один способ убить ограничение».

«Это предложение не принесет никому ничего полезного даже при экстремальном сценарии. Оно серьезно рискует подорвать доверие к Еврокомиссии в отношении урегулирования энергетического кризиса», — пояснил старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпетра.

Как сообщало ИА REGNUM, птолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия.

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