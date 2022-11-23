Брюссель, 23 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза недоволен намерениями блока ограничить цены на российский газ. Об этом сегодня, 23 ноября, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Издание пишет, что «несколько дипломатов из стран — членов ЕС заявили, что цена за газ слишком высока для их правительств». А один высокопоставленный дипломат ЕС считает, что установление более высокой цены, чем 250 евро за МВт·ч, «просто еще один способ убить ограничение».

«Это предложение не принесет никому ничего полезного даже при экстремальном сценарии. Оно серьезно рискует подорвать доверие к Еврокомиссии в отношении урегулирования энергетического кризиса», — пояснил старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпетра.

Как сообщало ИА REGNUM, потолок цен на газ в размере €275 за МВт·ч предложила установить на виртуальном хабе Title Transfer Facility Европейская комиссия.

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