Донецк, 23 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Уровень подготовки пополнения, прибывающего в зону боевых действий после частичной мобилизации, низкий, заявил 23 ноября командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

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«Уровень подготовки очень низкий. Мы не рассчитывали, что где-то там, в каких-то полигонных условиях, где пропускная способность максимум 100 человек, могут подготавливаться качественно вот такие массы», — сказал Ходаковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, военная подготовка «оставляет желать лучшего», однако «это и не предусматривалось», поскольку основная часть подготовки будет проводиться на месте, в частях.

Ходаковский отметил, что сейчас также «вся большая Родина» прикладывает усилия, чтобы экипировать бойцов обмундированием.