В Швеции сообщили о дальнейшем снижении цен на топливо

Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Сейчас цены на бензин и дизельное топливо в Швеции находятся на самом низком уровне с сентября. Об этом 23 ноября сообщила радиостанция SR.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, средняя цена дизельного топлива в стране составляет 24,57 крон (2,4 доллара) за литр на. Бензин стоит 19,59 крон (1,87 доллара США).

По словам Кристиана Копфлера, товарного аналитика из банка Handelsbanken, падение цен связано, в том числе, с тем, что шведская крона несколько выросла в цене, а сырая нефть подешевела. Но, вероятно, это не продлится долго.

«Я не думаю, что следует слишком надеяться на то, что цены серьезно упадут с текущих уровней», — сказала Копфлер журналистам.