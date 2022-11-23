Цены на газ в Европе в начале торгов превысили $1350 за тысячу кубометров

Амстердам, , 11:16 — REGNUM Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов растут более чем на 7%, превышая $1350 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки $1367,6 за тысячу кубометров (+7,3%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — $1274,2 за тысячу кубометров.

Ранее итальянская газета La Repubblica сообщила, что ешение об установлении в ЕС потолка для цен на газ может быть отложено на декабрь.

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