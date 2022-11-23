Кишинёв, 23 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Молдавии распорядилось закрыть доступ к информации, как в стране работают электросети и откуда импортируются электроэнергия. Об этом 22 ноября сообщила на телеканале PRO TV премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

allispossible.org.uk Электросеть

Её спросили, почему на сайте распределительной компании Moldelectrica после массовых отключений 15 ноября пропали данные о состоянии электросетей. Тогда это объяснили воздушной атакой на объекты инфраструктуры на территории б. УССР, хотя на сайте было показано, что прекратилась подача электроэнергии из Румынии.

«После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что это было сделано по рекомендации Киева. Якобы это нужно для «безопасности».

Напомним, с 1 ноября Молдавия прекратила импортировать электроэнергию из Приднестровья, хотя там она самая дешёвая в регионе. Вместо этого Кишинёв договорился о поставках с Киевом и Бухарестом.