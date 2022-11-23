Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Во время недавней предвыборной кампании партия Шведских демократов обещала значительное снижение цен на топливо в Швеции. Поскольку этого не произошло, внутри партии зреет недовольство в адрес руководства, которое отказалось от этой идеи, пишет газета DN.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Шведские демократы и партии, контролирующие сейчас правительство Швеции, обещали снизить цены на бензин на 5-10 крон во время предвыборной кампании. Однако снижение произойдет всего лишь на 40 эре за литр дизельного топлива и на 14 эре за литр бензина.

В свою очередь рядовые члены партии Шведских демократов недовольны таким развитием событий.

«Я понимаю, что люди разочарованы тем, что это занимает слишком много времени. Я замечаю это почти везде», — признался высокопоставленный член Шведских демократов Оскар Шёстедт в интервью DN.