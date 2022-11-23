Подозреваемые в Швеции в шпионаже супруги родились в Москве

Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Задержанная 22 ноября в Стокгольме пожилая пара родилась в Москве. Мужчина и женщина были задержаны Службой безопасности Швеции по подозрению в пользу иностранной державы. Об этом 23 ноября пишет газета Expressen.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным журналистов, был задержан мужчина в возрасте 60 лет и его супруга. Оба родились в Москве и впервые подали документы на вид на жительство в Швеции в 1997 году.

С тех пор, как пара была арестована во время спецоперации «Спьют», в их домовладении кипит бурная деятельность, пишет Expressen. Журналисты сфотографировали силовиков в масках, которые выносили коробки, сумки, мешки для мусора и «мешки с уликами». Кадры появились 23 ноября.

Сквозь задернутые шторы были видны вспышки фотоаппаратов, и, по словам журналистов, все комнаты в домовладении были сфотографированы.

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