Москва, , 11:13 — REGNUM Минфин поддерживает законопроект об исламском банкинге, работа над официальным отзывом к законопроекту ведется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты, как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

«Поддерживаем. Там есть ряд разногласий к проекту отзыва со стороны трех ведомств. Мы сейчас их сводим. Надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен в правительство», — сказал Моисеев.

Согласно внесенному в Госдуму законопроекту, пилотными регионами по реализации исламского банкинга будут Татария, Башкирия, Чечня и Дагестан.

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