Комиссия Госдумы просит Генпрокуратуру признать издание Doxa экстремистской организацией

Москва, , 11:08 — REGNUM С просьбой признать издание Doxa экстремистской организацией обратилась в Генпрокуратуру комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Государственная дума

«Анализ комиссией материалов издания Doxa, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании издания Doxa экстремистской организацией», — сказал Пискарёв.

Также парламентарии настаивают на запрете ее деятельности на территории России.

Комиссия Госдумы завершила расследование в отношении 30 неправительственных организаций, гражданских структур и общественных объединений из 16 недружественных стран. Кроме того, комиссия собрала материалы на 150 граждан, выступавших с призывами к введению санкций против России.

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